Instagram

Este domingo, 22 de março, foi primeiro dia do estado de emergência decretado na semana passada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo e Sousa, após decisão parlamentar. E apesar de todas as mensagens de alerta no sentido dos portugueses ficarem em casa para se protegerem da Covid-19, além de minimizarem o risco de propagação do vírus, ainda houve muita gente que aproveitou o dia de sol para dar passeios ao ar livre.

Sónia Tavares não ficou indiferente às imagens que circularam nas redes sociais e na imprensa e deixou uma mensagem no Instagram para mostrar a sua indignação. “Anda toda a gente na rua. Vestiram um fato de treininho porque de fato de treino é sinal que estão de quarentena e foram só ali num instante ao Zé dos Frangos comprar um franguinho", afirma a vocalista dos The Gift, antes de acrescentar: “É uma vergonha! Sobretudo por quem está a tentar cumprir as regras e por todos os que não têm outra alternativa do que sair à rua. E vocês vão comprar um franguinho? Poupem-me! Vergonha. Fiquem em casa".

