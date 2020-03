Em isolamento social juntamente com família devido ao surto do novo coronavírus, Cláudia Vieira aproveitou os raios de sol deste domingo, 22 de março, para sair à rua, mais propriamente até pátio de lá de casa, na companhia da filha, Maria, de nove anos.

"Viemos até à rua um bocadinho, coisa rara nestes dias, para a Maria poder desenferrujar as pernocas…", explicou a atriz num pequeno vídeo nas redes socias onde se pode ver a menina a patinar.

Recorde-se que além de Maria, fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira, Cláudia é mãe da pequena Caetana, de três meses, fruto da união com João Alves.