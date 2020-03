Instagram

José Condessa tem estado no Brasil para as gravações da novela Salve-se Quem Puder, da rede Globo, mas regressou agora a Portugal e, nas redes sociais, denunciou todos os entraves que teve no aeroporto do Rio de Janeiro por causa do surto do novo coronavírus.

O jovem ator começou por explicar que não conseguiu encontrar máscaras antes de viajar e lamentou que o tivesse obrigado a deitar fora o gel desinfetante que tinha, apenas por este não se encontrar na embalagem original e com o respetivo rótulo. Depois de considerar “ridículo”, José Condessa afirmou: “Neste momento difícil que estamos a viver, não devia acontecer”.

Já depois da chegada a Lisboa, o ator foi visitar a sua namorada, a também atriz Bárbara Branco e mostrou que, apesar das saudades, os dois apenas se viram à distância por uma questão de segurança. Depois, José Condessa rumou ao Alentejo, e mais especificamente a Nisa, onde vai ficar em quarentena nos próximos dias.