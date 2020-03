Instagram

Numa altura em que o país atravessa uma crise pandémica que nos obriga a ficar em casa, Diogo Piçarra e Mel Jordão estão a viver um dos momentos mais felizes das suas vidas. Depois de cinco anos de namoro, o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, Penélope, que nasceu no passado dia 3 de março, algumas antes da data prevista.

A menina passou uns dias na neonatologia, mas na semana passada já pode ir para casa, onde ontem, 19 de março, os três comemoraram o dia do pai. Nas redes sociais, a maquilhadora publicou uma fotografia amorosa do músico a dar banho à bebé e escreveu: “Ser Pai é ser forte, é ter a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de proteger, mas é também saber dar a liberdade necessária para ela encontrar o seu caminho. Ser Pai é ser corajoso, é ter o coração fora do peito para o resto da vida. Ser Pai é a maior e mais bonita aventura de todas ❤️ PS: ser pai é também ir ao swag on [espaço de diversão noturna] de pijama às 5h da manhã só para ir buscar a filha 😂 Feliz Dia do Pai ❤️”.

>> Pai há dias, Diogo Piçarra confessa: “Não imaginava pôr os pés fora daquele hospital e entrar num filme de suspense, pré-apocalíptico”

Espreite também o vídeo que mostra Mel Jordão a deixar a maternidade com Penélope: