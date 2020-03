Apesar do momento difícil que o mundo e o nosso país atravessam devido ao surto do novo coronavírus, esta quinta-feira, 19 de março, é um dia especial para todos os pais. Assinala-se o Dia do Pai. Uma data que Luís Figo não deixou passar em branco nas redes sociais.

O ex-futebolista partilhou uma rara fotografia em que surge acompanhado pelo progenitor, António Caeiro Figo, dedicando-lhe uma mensagem muito especial.

"Feliz Dia do Pais. Nestes tempos difíceis, precisamos cuidar um do outro, das pessoas ao nosso redor e das pessoas que amamos”, pode ler-se.

Reprodução Instagram, DR