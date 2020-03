Instagram

Isaurinha Jardim foi mãe pela primeira vez no passado mês de novembro e, por isso, este ano o Dia do Pai ganhou um significado especial para ela, como explicou aos seus fãs.

Instagram

“Até este ano, o Dia do Pai para mim era um segundo Dia da Mãe! Sempre tive uma mãe que valia por 2 (na realidade por mil) e que nunca nos fez estranhar este dia. O processo é igual, mas quando pego no telefone a chamada é para ela!”, começou por escrever a jovem nas redes sociais, referindo-se à mãe, a socialite Cinha Jardim. Foi ela quem ocupou os dois lugares, já que o pai das suas filhas, Raúl Leitão, morreu quando Isaurinha tinha apenas sete anos.

Instagram

“Este ano tem um significado ainda mais especial! Não podia ter escolhido um melhor pai para a minha filha ❤️”, acrescentou, elogiando, assim, o companheiro, Leonardo Mota.

Recorde-se que já esta semana Isaurinha Jardim viveu outro momento muito importante: o nascimento do seu terceiro sobrinho, Tomás, fruto do casamento da sua irmã Pimpinha Jardim com o empresário Francisco Spínola. Veja aqui a primeira foto do bebé!