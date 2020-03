Daniele Venturelli

Em isolamento social com Cristiano Ronaldo e os filhos no Funchal devido ao surto do novo coronavírus, Georgina Rodríguez não deixou passar em branco o Dia do Pai, que se assinala esta quinta-feira, 19 de março.

Nas redes sociais, a jovem espanhola partilhou um encantador retrato de família, aproveitando para dedicar uma mensagem especial a Cristiano Ronaldo.

"Pela tua força e coragem, serás sempre o nosso herói. Por nos protegeres de noite e de dia, serás sempre o nosso anjo da guarda. Pelos momentos de alegria, será sempre o nosso amigo especial. Por esse amor tão grande que nos dás, pelo teu exemplo e apoio, serás sempre para nós o mais importante e o melhor homem. Amamos-te, papá", pode ler-se na legenda da imagem em que o craque português surge acompanhado pelos quatro filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina.

Georgina Rodríguez não esqueceu ainda de recordar o seu pai, que morreu em janeiro de 2019. A jovem partilhou uma ilustração da sua família, dedicando uma pequena mensagem ao progenitor: "Felicidades também para ti papá".

