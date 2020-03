Reprodução Instagram, DR

Rita Pereira não mostra a cara do filho nas redes sociais, inclusive já explicou a razão numa conversa com a SIC Mulher, o que deixa os fãs muito curiosos para conhecer todos os traços de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung.

Num direto do Instagram com Carina Caldeira, a atriz de 38 anos revelou que já aconteceu um episódio caricato, mas perigoso, devido à curiosidade das pessoas. Rita estava a passear na rua com Lonô quando uma fã bateu no carro que estava à sua frente porque queria conhecer o menino de um ano.

“Eu ia com o Lonô ao colo e ela começou a gritar: 'Rita, deixa-me ver o teu filho'. E bateu no carro da frente”, começou por explicar a atriz. “Achas que ela se preocupou? Ela bateu no carro da frente, saiu do carro dela, veio ter comigo, viu o Lonô e só depois é que foi resolver a questão do carro", contou.

Como medida preventiva contra o novo coronavírus, Rita Pereira está de quarentena voluntária em casa, juntamente com o filho e o companheiro, estando assim mais ativa nas redes sociais onde recentemente mostrou estar indignada quanto a uma situação que viu quando se dirigiu ao hospital com Lonô.