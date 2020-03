Instagram

Cristina Ferreira está a seguir à risca as recomendações de isolamento dadas pelo Governo e está em casa desde a passada sexta-feira, dia 13. Isso não significa que a apresentadora da SIC não continue a trabalhar e a arranjar-se, para “manter uma aparente normalidade”, como já confidenciou anteriormente.

Esta quinta-feira, dia 19, Cristina Ferreira mostrou-se já pronta para começar o dia e, bem-humorada, escreveu no Instagram: “Pus o miúdo a trabalhar que a mãe sem [Rui] Valido [o fotógrafo que a acompanha diariamente] precisa de fotógrafo. 😂 Estou em teletrabalho e continuo a abrir as portas às 10 da manhã para fazer companhia a quem a encontra na televisão. E hoje, num dia especial. Celebrem-se os pais. E um beijinho no coração a todos ♥️”.