Um puzzle de 4000 peças, fazer exercício físico na bicicleta estática e truques de magia. É assim que Ellen DeGeneres tem tentado contrair o aborrecimento durante a quarentena devido ao novo coronavirus.

Esta quarta-feira, dia 17, a apresentadora resolveu divertir-se ao ligar para alguns amigos famosos e publicar a conversa nas redes sociais. No primeiro vídeo, que pode ver acima, Ellen liga para Adam Levine para lhe desejar um feliz aniversário. "Estou sentado aqui a desfrutar com a minha maravilhosa família. Não muito além disso", disse-lhe o músico dos Maroon 5.

No segundo vídeo, a norte-americana de 62 anos decide ligar para um casal muito famoso de Hollywood: Justin Timberlake e Jessica Biel. A conversa é breve. DeGeneres pergunta o que estão a fazer naquele momento e a resposta é "nada". "Eu também. Tudo bem, bem, eu falo contigo mais tarde", disse Ellen.

No vídeo abaixo, John Legend e Chrissy Teigen atenderam a chamada da comediante, que lhes perguntou o que se estava a passar em casa do casal. Novamente, a resposta foi "não muita coisa". A modelo disse que estavam "apenas com as crianças" e foi nesta conversa que Ellen revelou que gostava de ter filhos.

Conclusão? Todos estão em casa a "fazer nada".