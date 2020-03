Reprodução Instagram, DR

Apesar do momento difícil que o mundo e o nosso país atravessam devido ao surto do novo coronavírus, esta quinta-feira, 19 de março, é um dia especial para todos os pais. Assinala-se o Dia do Pai. Uma data que Cláudio Ramos não deixou passar em branco nas redes sociais, dedicando uma mensagem comovente à filha, Leonor.

"19|Março|2020. Esta é a Leonor. Ela faz de mim um pai feliz. .



O dia do pai mais marcante das nossa vidas até hoje. O primeiro longe, por culpa do isolamento social. Óbvio que não seremos caso único. Valorizemos então o que estamos a passar hoje, para dar valor a tudo o resto, quando isto tudo passar", pode ler-se.

À semelhança de muitos portugueses, Cláudio Ramos alterou a sua rotina devido à pandemia de Covid-19, optando por trabalhar em casa (veja aqui).