Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 18 de março, Isabela Valadeiro mostrou nas redes sociais uma fotografia ao lado de alguém muito especial: a avó.

Com a imagem, a atriz de 23 anos lembrou os fãs que as saudades dos familiares apertam, mas que é necessário seguir as medidas preventivas contra o novo coronavírus, sendo uma delas isolamento social.

"Em breve voltaremos a abraçar-nos", escreveu Isabela na legenda da publicação, que recebeu vários comentários por parte dos fãs.

Além do namorado da atriz, José Mata, o ator João Paulo Sousa também deixou algumas palavras de apoio: "Parece que o ultimo abraço foi há tanto tempo. Mas a esperança é mais forte", disse.