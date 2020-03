SIC MULTIMEDIA

Diana Chaves decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação muito especial. Em isolamento em casa devido ao surto do novo coronavírus, a atriz e a apresentadora partilhou, esta terça-feira, 17 de março, uma encantadora fotografia de um momento de brincadeira com a filha, Pilar. Uma imagem que, de resto, valeu milhares de ‘gostos’ e vários elogios. “A melhor foto da quarentena” ; “Que bom ver-vos sorrir” e “Lindas” foram alguns dos comentários dos internautas.

Recorde-se que Pilar, de oito anos, é fruto do relacionamento de Diana Chaves com o César Peixoto. O treinador de futebol é também pai de Rodrigo, de 13 anos.

Reprodução Instagram, DR