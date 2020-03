São muitos os famosos que já mostraram nas redes sociais como estão a viver a quarentena voluntária devido ao coronavírus. Rita Ferro Rodrigues partilhou esta terça-feira, dia 17, aquilo que o marido tem praticado durante estes últimos dias.

"Ele anda a ter aulas de concertina on-line para vos brindar com uma serenata um destes dias! Filmei à socapa", escreveu a apresentadora sobre Rúben Vieira. "A Toby dorme como uma santa ...anda toda feliz de ter a família sempre em casa. Ânimo malta ! Vamos ultrapassar isto", terminou Rita Ferro Rodrigues sobre o vídeo que pode ver acima.

Depois de ser revelado como a apresentadora conheceu o o assistente de realização - "fui eu que me meti com ele"- Rúben Vieira recordou à revista Cristina o momento em que se deu a primeira faísca com a apresentadora e empresária.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há 14 anos e têm um filho em comum, Eduardo, de nove anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, fruto da sua anterior relação com Daniel Cruzeiro. Já Rúben é também pai de Miguel, igualmente fruto de um relacionamento anterior.