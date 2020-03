Instagram

Preocupada com a saúde dos que lhe são mais próximos por causa da crise pandémica que Portugal está a viver, Luciana Abreu decidiu homenagear nas redes sociais duas pessoas muito especiais.

Instagram

“Meus queridos pais (do coração). Enaltecendo também e juntamente a vós, todos os vossos colegas de trabalho, médicos, enfermeiros, a todos os técnicos de saúde, a todo o voluntariado e funcionários dos hospitais. Bravos, anjos, como cada um de nós quiser apelidar. Obrigada por existirem, obrigada pela bravura, não fossemos nós portugueses filhos de Viriato. Mas esta mensagem é diretamente para vós, que, apesar da quarentena, continuam a salvar vidas, pondo a vossa à mercê de Deus. Como eu vos amo, como eu me orgulho de vós. Obrigada seus valentes e nossos anjos da guarda.

Manuel Correia voltarei a abraçá-lo em breve. Maria Odette Raposo não sairá debaixo da minha mira. AMO-VOS para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe e proteja a todos. Que o amor e a fé continue a fazer milagres. Nós SEREMOS do tempo do Covid-19. 👉🏼FECHEM FRONTEIRAS”, escreveu a artista no Instagram, na legenda de uma fotografia deste casal.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a artista não tem uma relação pacífica com os seus pais biológicos, nem com a irmã, Luísa, e é neste casal que encontra estabilidade emocional e ajuda para criar as suas quatro filhas, Lyonce, Lyannii, Amoor e Valentine.