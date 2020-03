Instagram

Recém-regressado dos Alpes franceses, Lourenço Ortigão não escondeu a sua indignação face à falta de controlo nos aeroportos numa altura em que a Europa lida com um aumento brutal de casos de infeção por Covid-19. “Já regressei a Portugal, isolei-me e não me pronunciei nos últimos dias porque decidi observar e informar-me o mais possível sobre esta situação dramática que vivemos com a propagação do Covid-19 pelo Mundo e o impacto que está a ter na minha vida. Também eu estou de quarentena em casa neste momento. Vivemos obviamente tempos muito complicados e não só tenho acompanhado todas as notícias que saem como tenho tomado as devidas precauções de segurança e isolamento sugeridas pela DGS. Aconselho-vos fortemente a fazer o mesmo!”, começou por escrever o ator.

“Vejo que a consciencialização do real problema que vivemos progride a cada dia, mas não entendo como ainda não foram tomadas medidas mais rigorosas. Mesmo que de dia para aumentem as restrições à liberdade de circulação, há coisas que já não deviam estar a acontecer. Não entendo como até agora aterram pessoas no aeroporto de Lisboa, incluindo eu próprio que vim de uma zona de risco e entrei no país sem ser abordado nem questionado por ninguém. Não entendo como nos mandam fechar as portas de casa quando ainda temos as portas do país abertas!”, prosseguiu Lourenço Ortigão, antes de deixar no ar algumas questões: “As medidas que saem hoje, ontem já eram tarde! Vamos parar de olhar para os países do lado como se a situação deles fosse pior do que a nossa. Serão precisos poucos dias para sermos nós a atingir os números que tememos tanto. Não nos vamos esquecer que o vírus deu a volta ao Mundo e veio da China até aqui em menos de nada, quão rápido será para chegar até todos nós? O Mundo vai sofrer, alguma coisa mudará, mas com certeza melhores dias virão e ultrapassar isto depende inteiramente de nós”.

Ainda assim, e apesar de se mostrar verdadeiramente preocupado com tudo o que está a acontecer, Lourenço Ortigão termina o seu post no Instagram com uma nota positiva. “O objectivo desta mensagem é de força e de esperança. Mal posso esperar para poder abraçar, beijar e respirar de perto. Mal posso esperar para poder tocar na cara sem precisar luvas para me proteger. Andar na rua sem medo de inocentemente espirrar. Não precisar de desinfectar todas as superfícies em que tocar. Respirar fundo. Passear. Viajar. Ver o meu Villa Saboia de novo a funcionar. Ver o meu Benfica com o estádio cheio (a ganhar). Ir à praia. Ir ao ginásio. Trabalhar. Ver os números de novo a aumentar. Certamente darei outro valor. Para já, a realidade é outra. Vamos respeitar”, concluiu o ator.

