Fátima Lopes recorreu às redes sociais para informar os seus fãs que, nos próximos tempos, estará ausente do pequeno ecrã. Isto porque o seu filho mais novo, Filipe, esteve em contacto com uma criança cujo pai foi testado positivo ao novo coronavírus. "Na escola do meu filho, mais especificamente na sua turma, houve um caso positivo de um pai de um dos meninos e, por essa razão, os meninos ficaram de quarentena em casa. Sendo o pai do Filipe um profissional de saúde ele não pode ficar com o filho, até porque, neste momento, todos os profissionais de saúde fazem falta e não podem ser eles a dar assistência à família, resto eu", começou por explicar a apresentadora da TVI, referindo-se ao seu ex-marido, o enfermeiro Luís Morais.

Nesta mensagem, Fátima Lopes falou também dos problemas de saúde dos pais, que os impede de ficar com o neto neste momento: “Nesta situação específica eles não podem ser [cuidadores], principalmente, quando há uma fragilidade de saúde, que é o caso”.

Para concluir, a apresentadora mostrou-se confiante e esperançosa em relação ao futuro: "Espero que tudo isto passe rápido, que todos consigamos cumprir todas as indicações que nos estão a ser dadas… tenho a certeza que muito vamos aprender com tudo isto”.

Recorde-se que esta segunda-feira, dia 16, Fátima Lopes tinha sido fortemente criticada nas redes sociais por, alegadamente, ter viajado para o Alentejo durante o fim de semana, numa altura em que a Direção-Geral de Saúde pede que se evitem ao máximo as deslocações para travar a propagação da pandemia Covid-19. Leia AQUI!