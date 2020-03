Reprodução, DR

A cumprir quarentena na Madeira, junto da família, face ao surto do novo coronavírus, Katia Aveiro faz questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais a sua nova rotina. Ainda esta segunda-feira, 16 de março, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma encantadora em que surge acompanhada pelo filho mais velho, Rodrigo, e a filha mais nova, Valentina, num jaccuzi.

"Tudo em mim é amor , tudo em mim é sentimento", começou por escrever na legenda da imagem onde falta apenas Dinis para o trio de irmãos ficar completo. "Como eu os amo", rematou.

>>Katia Aveiro partilha primeira fotografia da mãe depois do AVC "Com uma força do tamanho do mundo" <<

Recorde-se que Valentina é fruto do relacionamento de Katia Aveiro com o empresário brasileiro, Alexandre Bertolucci Júnior. Já Rodrigo e Dinis são fruto do anterior relacionamento da empresária com José Pereira.