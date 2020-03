Reprodução Instagram, DR

São cada vez mais as figuras públicas, um pouco por todo o mundo, que têm revelado estar infetadas com o novo coronavírus. O português, Jorge Jesus, é um dos suspeitos, devpois do resultado do primeiro teste ter sido "positivo fraco ou inconclusivo", segundo o comunicado divulgado pelo emblema do Flamengo.

Entretanto, nas redes sociais, o Sport Lisboa e Benfica dirigiu uma mensagem de apoio técnico que representou o clube da Luz durante seis anos.

"Rápidas melhoras, estamos juntos. Força, JJ", pode ler-se na publicação.

Recorde-se que segundo o Flamengo, os resultados do segundo teste devem ser conhecidos nas próximas 48 horas.

Apesar do primeiro resultado ter dado positivo, os profissionais de sáude consideraram que este foi um teste inconclusivo. Saiba mais aqui.

Reprodução Twiiter , DR