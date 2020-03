Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 15 de março, foi um dia especial para Pedro Barroso. O ator completou 34 anos. Uma que Raquel Tavares, amiga do ator do ator SIC, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem muito especial.

"Porque a vida segue... Este meu bicharoco faz anos! Hoje não estaremos juntos, mas logo iremos ver o pôr-do-sol como tanto gostas, naquele spot que é o teu, mas ao som das músicas que eu te obrigo a ouvir. Amo-te muito, bicho! Vamos dar os parabéns ao Pedro Barroso", pode ler-se.

Recorde-se que Raquel Tavares e Pedro Barroso vão integrar o elenco da quarta temporada de Golpe de Sorte, com estreia prevista para breve.