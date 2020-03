Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 16 de março, Inês Herédia decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Em isolamento em casa devido ao surto do novo coronavírus, a atriz recordou o verão através de uma romântica fotografia em que surge acompanhada pela mulher, Gabriela Sobral.

"Mesmo que me prometas a imortalidade voltarei para casa

Onde estão as coisas que plantei e fiz crescer

Onde estão as paredes que pintei de branco”, escreveu na legenda da imagem, citando Sophia de Mello Brayner.

Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral são mães dos gémeos Luís e Tomás, de um ano. As duas trocaram alianças em fevereiro de 2018 e, dez meses depois, deram as boas-vindas aos dois primeiros filhos.