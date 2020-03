Após começar a sentir os principais sintomas gripais, Preta Gil realizou exames para descobrir se tinha sido infetada com o novo coronavírus. Este sábado, dia 14 de março, a cantora brasileira revelou que recebeu o resultado positivo para o Covid-19.

A artista cantou no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, na Bahia, onde três pessoas foram diagnosticadas com coronavírus, inclusive a própria influencer, segundo a Veja.

“Cantei num casamento no sábado passado em Itacaré, e na quarta-feira soubemos que três convidados foram diagnosticados com coronavírus. Não me preocupei muito porque não tive contato com essas pessoas, mas mesmo assim procurei os meus médicos. Eles disseram que se eu não tinha sintomas não era recomendado fazer exames, até para não sobrecarregar os hospitais. Então esperei”, começou por dizer a cantora no video que pode ver acima.

De acordo com Petra Gil, os primeiros sintomas começaram a surgir na quarta-feira: calafrios, dor de cabeça, no corpo e até na garganta. "Fui para o hospital com os sintomas, fiz os exames, coloquei-me em isolamento. Saiu o resultado, estou com coronavírus”, afirmou, acrescentando ainda que cancelou compromissos futuros.