Joana Freitas aceitou responder a algumas perguntas por parte dos seus fãs nas redes sociais. Uma delas referia-se ao facto da modelo ser mãe solteira de Francisco, com três anos.

"Porque é mãe solteira?”, questionou uma seguidora. “Imensa gente tem esta curiosidade…”, começa por escrever a modelo, falando abertamente sobre a “parte menos bonita desta história”.

“Eu não escolhi ser mãe solteira, o Francisco foi um bebé super desejado, mas quando ele era bebé, o pai dele decidiu seguir o caminho dele e, respeitando a vontade dele, nós seguimos a nossa vida. Não é nada que eu me envergonhe, pelo contrário, acho que sou incrível e as mulheres que cuidam de filhos sozinhas devem falar abertamente destas coisas e merecem uma série de aplausos por nunca virarem as costas às dificuldades”, explicou no seu Instagram.

Recorde-se que a modelo é mãe de Francisco, de três anos, fruto da sua relação já terminada com o surfista Francisco Alves. O fim do noivado ocorreu oito meses após o nascimento do bebé, depois de três anos de relacionamento.