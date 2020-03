Instagram

Face ao surto de coronavírus que está neste momento a deixar Portugal em estado de alerta, a SIC tomou medidas que levaram à suspensão dos programas em direito, como O Programa da Cristina, Olhó Baião! e Júlia. Nas redes sociais, Cristina Ferreira manifestou o seu orgulho por pertencer a uma estação que se preocupa com as pessoas e deixou um agradecimento especial a Daniel Oliveira e à família de Francisco Pinto Balsemão, presidente do Conselho de Administração do Grupo Impresa.

“Uma palavra hoje ao ‘comandante’. Gerir uma estação de televisão neste período é tarefa dura mas, quando se consegue fazê-lo com coração, o resultado só pode ser o melhor. As pessoas são o mais importante para a SIC. A informação está a fazer o mais extraordinário dos trabalhos. O entretenimento vai continuar, ajustando-se à realidade. Sabemos da importância que este meio de comunicação ganha em tempos de isolamento e, para isso, continuamos a trabalhar. Daniel Oliveira estamos juntos. Só não podemos dar abraços. Mas não tarda nada resolvemos isso. Agradecer à família Balsemão. Por algum motivo sempre os designámos de... família ♥️”, escreveu a apresentadora no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge sorridente ao lado do diretor-geral de entretenimento da Impresa.

Daniel Oliveira não ficou indiferente às palavras de Cristina Ferreira e respondeu, aproveitando para brincar com o facto da apresentadora se levantar sempre muito cedo. “❤️💪🏻 Abraçados, sempre!! Aproveita para dormir mais um bocado. Até às 6.20 ou assim 😄”, comentou bem-disposto.

