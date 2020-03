Esta não é a primeira vez que Ljubomir Stanisic recorre às redes sociais para pedir ajuda, mas desta vez trata-se de uma situação bem diferente. Segundo o conhecido chef de cozinha, o setor da restauração tem vindo a ser bastante afetado devido à pandemia do coronavírus.

“Uso esta arma da visibilidade, para pedir em meu nome, em nome da minha empresa, dos meus empregados, da minha família, mas também em nome de todos os chefes de cozinha e empresários de hotelaria que estão a sofrer como nunca antes sofreram. Estamos em agonia!“, começa por afirmar.

Ljubomir lamenta ainda que “mesmo tendo instaurado (ainda mais) rigorosas medidas de higiene e segurança no trabalho, sucedem-se as demarcações, os cancelamentos.“

“Todas as horas são críticas e, a cada hora que passa, se torna mais difícil gerir o desespero – das equipas, o nosso, do setor. Estamos impotentes. Não há nada mais que possamos fazer sozinhos. Precisamos da vossa ajuda, precisamos de uma atitude firme e peremptória, rápida, urgente! Não exijo, antes peço com toda a humildade, e em nome de todos, uma solução. Por favor, não deixem este país ir por água abaixo…“, completa.