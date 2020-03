Instagram

O surto do novo coronavírus que está agora a parar o país, depois de ter começado na China em dezembro último, tem levado a alguns extremismos, nomeadamente no que toca à corrida inexplicável aos supermercados.

Nas redes sociais, António Raminhos partilhou uma fotografia de um homem às compras, completamente coberto de forma bizarra da cabeça aos pés, certamente na tentativa de se proteger do COVID-19. “Ultra mega protecção em Santarém. Não é fake.. é só doido. Esta pessoa precisa de ajuda para se acalmar um pouco e sobretudo para meter as coisas no carrinho”, começa por escrever o humorista, para depois abordar o assunto de forma mais séria.

“Mais do que brincar com a situação, se calhar é importante perceber que há pessoas que poderão estar em pânico, que sofrem de ansiedade. Não sei se foi o caso, mas alguém deveria ter falado com esta pessoa. Tentar perceber o que a motivou a este aparato. Não se trata de não se proteger, mas proteger bem, de forma efectiva, calma e natural”, considerou.