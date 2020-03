Reprodução Instagram, DR

Face ao crescimento do número de casos de Coronavírus em Portugal, foram várias as figuras públicas que apelaram à responsabilidade social. Foi o caso de Débora Monteiro. A atriz, que está grávida de duas meninas, partilhou um texto nas redes sociais onde apela ao cumprimento das medidas de prevenção, aproveitando para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

"Quero agradecer a todos as mensagens de preocupação. Nós estamos bem, em casa a ter os cuidados essenciais na prevenção desta pandemia. Aliás, como todos nós devemos fazer! A prevenção de higiene e segurança é o método mais eficaz de contenção. Estamos a passar por uma situação que inspira cuidados, mas que também inspira prudência para que não se instale o caos. A colaboração e civismo de todos nós é essencial para que tudo corra bem", escreveu.

Recorde-se as bebés são fruto do relacionamento da atriz da SIC com Miguel Mouzinho.