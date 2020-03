Esta quarta-feira, dia 11, Carolina Patrocínio recorreu às redes sociais para comunicar o seu afastamento do trabalho e daquilo que fazia parte do seu dia a dia, já que está viver a sua quarta gravidez numa altura em que aumentam os casos de coronavírus em Portugal.

"Com esta última gravação despeço-me do FAMA. A segurança fala mais alto. Pela primeira vez em 16 anos de SIC, afasto-me da rotina diária, do trabalho em campo, dos eventos públicos", começa por dizer a apresentadora do Fama Show. "Pela primeira vez em quatro gravidezes vou viver as ultimas semanas junto da minha família e em ambiente mais resguardado. Não é altura de socializar, viajar ou desrespeitar os alertas. Há muito a perder. Sejam responsáveis e proactivos no travão desta pandemia", deixando assim uma recomendação para quem a segue nas redes sociais.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são pais de três filhas – Diana, Frederica e Carolina. O casal espera pela primeira vez um rapaz.

Reprodução Instagram, DR