“Hoje faz 30 anos a melhor pessoa que conheço. Quem tem a sorte de conviver com ele de perto sabe que não há ninguém mais generoso, nem mais dedicado à família e ao seu trabalho, que vive com um verdadeiro sentido de dever cívico e de missão. Tornou-se numa verdadeira “rocha” de estabilidade, sabedoria e coragem na nossa família (dos dois lados!). Todos os dias penso na sorte que os meus filhos têm em ter um pai como ele. Espero que nunca se farte de mim; he’s clearly out of my league 🏈💜☺️”, escreveu Inês Patrocínio no Instagram, onde partilhou uma fotografia do marido, Pedro Rocha e Melo com a filha mais velha, Alice, de dois anos.

A advogada e o gestor casaram-se numa cerimónia romântica no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa, a 7 de maio de 2076, e, além de Alice, têm ainda outro filho, Pedro, de quatro meses.