Esta quarta-feira, dia 11, Diego Costa protagonizou um momento que se espalhou rapidamente nas redes sociais e com duras críticas. O jogador do Atlético Madrid negou-se a responder às questões dos jornalistas, depois da vitória da sua equipa frente ao Liverpool...

No vídeo que pode ver acima, o jogador finge tossir para cima dos jornalistas, que o esperavam no estádio de Anfield, em Liverpool, esboçando um largo sorriso de seguida. A conduta do jogador não se escapou a uma chuva de críticas num episódio que não é único.

Rudy Gobert é o primeiro infetado da NBA. Dias antes da notícia, na sala de imprensa, Rudy ironizou as medidas de segurança e prevenção da NBA no que toca ao coronavírus.

No vídeo abaixo, Gobert fez questão de tocar em todos os microfones e na mesa antes de abandonar a sala, de forma desvalorizar todo o alarmismo em volta do Covid-19. Em comunicado, a NBA, apenas informa que o caso positivo de Covid-19 é um jogador dos Utah Jazz, onde Rudy joga.