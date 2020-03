Instagram

Encantada com esta nova fase da sua vida, Tatiana Valério não resiste a partilhar imagens da sua barriga de grávida com os seus seguidores nas redes sociais. E foi precisamente uma dessas fotografias onde surge seminua e com o corpo pintado com cores vivas que a participante da segunda edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? escolheu para assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se comemorou no passado dia 8 de março.

Instagram

“O dia da mulher ganhou um sentido diferente. Ser mãe de menina é o privilégio e a responsabilidade de podermos ensinar-lhes o que significa ser mulher. A liberdade de ser quem somos sem receio de julgamentos. A arte de ser forte, resiliente e inabalável. Hoje os homens que perdoem porque este dia nunca foi tão meu ... sou mãe de uma Mulher 💞”, escreveu no Instagram.

Tatiana Valério, que se apaixonou pelo agricultor João Menezes durante o programa de sucesso na SIC, acabou por encontrar um novo amor depois da separação. Embora a jovem não tenha ainda confirmado a identidade da sua cara-metade, partilhou um vídeo no Instagram onde se vê quem é o pai do bebé. Veja abaixo: