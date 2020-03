Instagram

“Podia escrever uma biblioteca sobre o que este ser pequenino trouxe à minha vida, à minha família e a todos os que têm a sorte de tropeçar neste sorriso, mas há palavras que ainda não foram inventadas. Tenho o coração a explodir de amor por esta filha. Parabéns, meu amor querido. 3 anos. TRÊS! Parece que foi ontem, no estúdio da rádio, que quase estrangulei o pai de tanta felicidade... vinha aí uma menina. Que o mundo te ouça sempre dizer ‘eu xou muito uinda, fote e cojajoja’ ❤️”, escreveu Rita Rugeroni no Instagram para assinalar mais um aniversário da sua filha, Carminho, fruto da relação com o diretor da Rádio Comercial, Pedro Ribeiro.

Também o radialista comemorou a data nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Carminho, 3 anos, hoje. Uma gargalhada que nos inspira, afaga, aconchega e dá energia para tudo o que vier. A Carminho não imagina como veio completar a nossa vida e de como não há palavras suficientemente capazes de lhe fazer justiça. Parabéns, meu amor. Obrigado por existires. ❤️”.

Instagram

Pedro Ribeiro tem mais três filhos, Mafalda, Gonçalo e Maria, fruto de relações anteriores. A locutora de rádio, por sua vez, também tem mais dois rapazes, Francisco e Miguel.





Instagram