Instagram

19 meses depois de terem sido pais pela primeira vez, Luísa Barbosa e o companheiro, Francisco Beatriz, decidiram aumentar a família e adotaram mais um gato. A notícia foi partilhada pela antiga apresentadora do Fama Show nas redes sociais.

Instagram

“Tomámos a decisão de arranjar uma companhia para a Buda e falámos com a @adocaogatinhoslisboa sobre a melhor opção, visto termos uma bebé e uma outra gata. Tinha de ser submisso e fiv [sida] e felv [leucemia] negativo. Fomos ver 3 opções. 2 delas muito fortes: um maluco de 6 meses e um muito assustadiço, traumatizado, mas muito doce, quando ganhasse confiança. Veio este, claro! Temos-lhe dado tempo para se ambientar, mas ontem à noite já começou a explorar. Claro que ainda se esconde muito nos armários. Há bocado, fomos dar com ele no armário da Aurinha, que tem mostrado ser capaz de ser muito cuidadosa e meiga, dadas as inseguranças do novo bebé da casa. Na hora de decidir que gato trazíamos para casa, usámos uma moeda de 50 cêntimos. Malta, apresento-vos o Fifty Cent 😸”, escreveu Luísa Barbosa nas redes sociais, onde partilhou a primeira fotografia do mais recente membro da sua família.