Reprodução Instagram, DR

Este ano está a ser muito especial para Jenna Dewan. A atriz deu à luz esta sexta-feira, dia 6, o pequeno Callum Michael, fruto do seu relacionamento com o ator Steve Kazee, de quem ficou recentemente noiva.

A norte-americana de 39 anos partilhou uma fotografia quatro dias após o nascimento do menino. "E foi assim que os nossos corações explodiram pela eternidade e mais além. Bem-vindo ao mundo, meu pequeno anjo. Callum Michael Rebel Kazee 6/3/2020", escreveu na legenda da publicação.

A bailarina mostrou mais duas imagens no Instagram: uma a amamentar e outra dos pés do filho. Veja as imagens abaixo!

Jenna Dewan é ainda mãe de uma menina, Everly, da anterior relação com Channing Tatum.

Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR