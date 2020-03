Reprodução Instagram, DR

Uma semana depois de Dolores Aveiro ter sofrido um acidente vascular isquémico, a família Aveiro está mais unida que nunca. Ainda hospitalizada, a matriarca do clã Aveiro encontra-se a recuperar do susto e tem contado com o apoio dos quatro filhos - Cristiano Ronaldo, Hugo, Elma e Katia Aveiro – que se encontram na Madeira, perto da progenitora.

Ainda esta terça-feira, 10 de março, no dia em que Elma Aveiro completou mais um ano de vida, Katia Aveiro brindou o seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia em que os quatro irmãos se mostram sorridentes e unidos. "Eu sei lá eu explicar o que eu sinto por vocês . Os filhos da mãe", escreveu.