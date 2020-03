Instagram

Grávida pela primeira vez, Diana Pinto aproveitou o calor que se fez sentir esta quarta-feira, 11 de março, para apanhar sol. “1.º dia de sol ✨ mais alguém a banhos?”, questionou o jovem nas redes sociais, na legenda de uma fotografia onde mostra como já está crescida a sua barriga.

De referir que Diana é fruto do primeiro casamento do antigo futebolista João Vieira Pinto, com Carla Baía. Desta união nasceu ainda Tiago Pinto, jogador do Rio Ave. O ex-desportista foi também casado com a apresentadora de televisão Marisa Cruz, com quem teve mais dois filhos: João e Diogo. Atualmente, João Vieira Pinto mantém uma relação com Ângela Galvão e prepara-se para ser pai pela quinta vez.