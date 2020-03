Foi no dia de aniversário do bebé de Inês Folque que a apresentadora recebeu as visitas de Maria Botelho Moniz e Mariana Alvim. Tomás, é o primeiro filho da apresentadora e tem dois meses.

"E o sorrisão deste Tomás?", escreveu Maria Botelho Moniz nas suas redes sociais com o bebé ao colo. No vídeo acima, pode ver a apresentadora ao lado de Mariana Alvim, locutora da RFM, a acarinhar o pequeno Tomás. Também Inês Folque festejou o seu aniversário na passada sexta-feira, dia 6.

