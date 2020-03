Instagram

Uma semana depois de Dolores Aveiro sofrer um Acidente Vascular Cerebral Isquémico, que ainda a mantém internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, a família tem motivos para comemorar porque a sua filha Elma completa mais um ano de vida.

Nas redes sociais, a sua irmã Katia Aveiro já assinalou a data. “Mais um ano de vida, minha irmã! Não posso desejar nada além de felicidades, amor e paz e muita saúde. E que também, tu conquistes tudo aquilo que sempre quiseste, que sejas capaz de seguir a tua estrada, tal como tu sonhaste. Queria poder escrever um testamento daqueles que eu sei que tu gostas que escreva, mas iria estar a falar dos teus pés frios que tu fazias questão de por em cima de mim quando na nossa infância dormíamos juntas e eu irritava-me com isso, ia ter que falar dos gritos que me davas quando eu às escondidas usava a tua roupa, ia contar que tu quase todos os dias trazias uma comprinha da moda às escondidas da mãe, para mais uma vez ela não ver que gastavas o teu dinheirinho em roupas e não teres que escutar da boca dela (filha poupa teu dinheirinho, não sabes o dia de amanhã ). E se eu te contar que fui eu que estreei as tuas primeiras All Star primeiro que tu? Não me conformava teres comprado as sapatilhas da moda e as deixares dentro da caixa tanto tempo. Melhor eu nem contar que eu lia o teu diário e contava tudo o que tava lá escrito aos manos e depois a gente usava tudo o que lia para gozar contigo (todos os dias conhecias um amor da tua vida), só que eles não faziam ideia que tu existias... Ai a nossa infância mana, a gente era tão feliz que nem sabia. Mas pronto, já nem conto mais nada - melhor não - só dizer que te amo que sabes que podes sempre contar comigo e que longe ou perto estou sempre aqui ❤️... que Deus te Dê uma vida plena e que sejas feliz tal como mereces. E hoje estaremos todos juntos para te abraçar e te desejar um feliz aniversário...🎊 Parabéns mana”, escreveu a cantora e empresária nas redes sociais, na legenda de uma fotografia que evidencia a cumplicidade que existe entre as duas irmãs.

Quem também se encontra na Madeira com a namorada e os filhos é Cristiano Ronaldo que, além de visitar a mãe no hospital, também aproveitará certamente para festejar este dia especial em família.