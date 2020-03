Reprodução Instagram, DR

Escolas fechadas, concertos cancelados e jogos de futebol à porta fechada. Esta é a situação em que Portugal se encontra depois de terem sido confirmados os primeiros casos de Covid-19, que agora já subiram para 41.

Nas redes sociais são várias as pessoas que se mostram descontentes com as medidas do governo, inclusive David Antunes que decidiu deixar a sua opinião no Instagram.

"Esta coisa de fechar escolas, cancelar eventos e colocar a malta em casa de quarentena enquanto se deixam entrar pessoas sem controlo nos aeroportos faz-me lembrar a minha avó Nazaré, que quando saía para ir ao café, fechava as portas a sete chaves por causa dos ladrões, mas deixava as janelas abertas para entrar o ar", disse.

Muitos dos seguidores do cantor reviram-se no seu comentário: "A melhor comparação que já li", "Obrigada! De vez em quando sinto necessidade de comunicar com pessoas inteligentes" e "Exatamente como eu penso", escreveram.