Esta segunda-feira, dia 9, Madalena Brandão revelou nas redes sociais que está noiva do seu namorado de longa data. No seu Instagram, a atriz mostrou imagens do anel de noivado.

"Em Roma acontecem coisas surpreendentes. Disse sim, como é óbvio! Ele é só o mais bonito do mundo!", escreveu a atriz sobre João Correia Pereira. Nas redes sociais, Madalena Brandão dá ainda a entender que o pedido de casamento terá ocorrido no seu aniversário, ou seja, no último sábado, dia 7, quando celebrou 40 anos.

João Correia Pereira e Madalena Brandão são pais de Duarte, o filho mais velho, e José.

»» Madalena Brandão assinala 30.º aniversário da morte da mãe com imagens inéditas

(Ver mais)

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR