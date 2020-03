1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Em bebé, surgia ao colo da mãe, Raquel Rocheta, quando iam visitar Carlos Cruz à prisão de Lisboa, no âmbito do processo Casa Pia. Hoje, a menina cresceu. Mariana Cruz completou 18 anos no passado dia 5 de março e tornou-se numa bela mulher como pode ver na galeria acima.

O antigo apresentador de televisão, que sofreu um AVC no final do ano passado, fez questão de assinalar o aniversário da filha mais nova nas redes sociais e deixou uma mensagem amorosa. "O pequeno ser que tenho nos braços cresceu e faz hoje 18 anos. Aos meus amigos direi apenas que me sinto muito orgulhoso da forma como ela cresceu e acima de tudo pela sua força e carácter e pelo modo como interiorizou ao longo deste tempo os valores da Verdade, da Justiça, da Honestidade, da Solidariedade que brota da sua sensibilidade e que eu e a mãe lhe quisemos sempre incutir. A ela ainda tenho outras coisas para dizer. Parabéns querida filha. Adoro-te!", escreveu Carlos Cruz na legenda de uma imagem sua com a filha nos braços ainda bebé.

Quem também deixou umas bonitas palavras no Instagram foi a 'mãe babada'. "Hoje é o dia em que a minha princesa Mariana passa a ser adulta. Dezoito anos de muitas histórias, de muitas experiências e de tanta aprendizagem, para mim. Que orgulho que tenho nesta menina agora mulher. Parabéns meu amor, desejo que concretizes todos os teus sonhos nesta viragem para a fase das responsabilidades com a realização de todos os teus muitos projectos de vida", lê-se na descrição da publicação.