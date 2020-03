1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Por motivos profissionais, Rúben Vieira fica muitas vezes longe de casa ao fim de semana e, por isso, sempre que está presente, a mulher, Rita Ferro Rodrigues, e os filhos ficam radiantes, como revelou a apresentadora de televisão nas redes sociais.

“A melhor lente é sempre a dos nossos filhos. Mesmo cansados Ehehehe. É raro o pai ter um fim de semana e por isso estão muito felizes. A fotografia pelo olhar do filho do meio, o Miki”, escreveu Rita no Instagram, onde partilhou três fotografias que evidenciam a relação cúmplice que tem com Ben.

Miki é o diminutivo de Miguel, fruto de uma relação anterior do assistente de realização. A apresentadora do Canal 11 também é mãe de Leonor, de 17 anos, nascida do anterior relacionamento com o jornalista Daniel Cruzeiro. O casal tem também um filho em comum: Eduardo, de nove anos.