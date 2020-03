Instagram

Jani Zhao relatou nas redes sociais ter sido alvo de comentários xenófobos por ter ascendência chinesa e de ter sido nesse país que teve início o surto de Covid-19 (coronavírus). “Fui almoçar a uma esplanada de uma praia na Linha de Cascais. Quando estava a arrumar as coisas para me ir embora, aproximou-se uma família (os pais e uma rapariga já crescida agarrada à sua prancha de surf). Enquanto esperavam que saísse, o pai achou por bem mandar uma piada relacionada com o Coronavírus. Fiquei petrificada”, começou por denunciar a companheira do realizador Ivo Ferreira nas Stories do Instagram.

“Só consegui olhar-lhe fixamente nos olhos. Ele percebeu que tinha ouvido. A filha ficou cheia de vergonha. O empregado, de uma simpatia estrondosa, começou a arrumar a mesa e percebeu, provavelmente pela minha cara, que algo se tinha passado. Partilhei que aquela pessoa tinha dito algo ofensivo”, prosseguiu a atriz, sem esconder a sua revolta, e adiantando que o funcionário lhe ofereceu ajuda, que acabou por recusar.

“Acho, sinceramente, que nestas alturas não é com conversa que se vai lá. É um gasto da nossa energia e tempo em vão. A indiferença é a melhor resposta. Por mais que nos custe”, acrescentou ainda, antes de concluir: “Há pessoas malformadas e dão o pior exemplo aos seus filhos. Que triste”.

Veja o texto completo:

Instagram

>> Leia também: Jani Zhao revela primeira fotografia do filho e desabafa sobre o pós-parto: “É uma montanha-russa de emoções”