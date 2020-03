Esta sexta-feira, dia 6, Rita Ferro Rodrigues partilhou uma fotografia romântica ao lado de Rúben Vieira. A imagem surge depois de ambos protagonizarem uma sessão fotográfia e entrevista para a revista de Cristina Ferreira onde contaram a sua história de amor.

"Pssst! A precisar de calor, dançar, beijar, dizer segredos ao ouvido", escreveu a apresentadora e empresária nas redes sociais. A imagem foi registada Funchal, Madeira, por altura do casamento de uma das suas melhores amigas, Andreia Vale. A jornalista casou-se com Duarte Gonçalves.

Depois de ser revelado como Rita Ferro Rodrigues conheceu o marido - "fui eu que me meti com ele"- Rúben Vieira recordou o momento em que se deu a primeira faísca com a apresentadora e empresária. Rita Ferro Rodrigues desmaiou nos seus braços no Parque Mayer, em Lisboa. "Mas quando a viste desmaiada nos braços olhaste para ela e percebeste?", perguntou Cristina Ferreira ao assistente de realização, que também trabalha no seu programa do daytime.

Reprodução Instagram, DR

"Foi quase. Foi o agradecimento. A cena do ‘és um puto fixe. Obrigada. Outro assistente não o teria feito o mesmo’. Eu consegui apanhá-la no ar, a cair. Ela estava ao lado da Fátima Lopes e do Nuno Graciano, em cima do palco, um sol doido, e eu comecei a vê-la a revirar os olhos e disse ao realizador : ‘olha, defende a Ferro’ – era assim que a tratava na altura- ‘porque ela não está bem’. O realizador diz-me: ‘está defendido. Vai lá ver o que é que ela tem'", começa por contar Rúben Vieira.

"Assim que de dois passos, ela caiu para o lado. Caiu tipo tábua e eu apanhei-a e trouxe-a nos braços. E quando ela olhou para mim e disse ‘obrigada’… aquilo foi doce", confessou. Mas o início da relação não foi um mar de rosas e Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira separam-se por dois meses: "És um miúdo do bairro. Não dá"

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão juntos há 14 anos e têm um filho em comum, Eduardo, de nove anos. A apresentadora é ainda mãe de Leonor, fruto da sua anterior relação com Daniel Cruzeiro. Já Rúben é também pai de Miguel, igualmente fruto de um relacionamento anterior.