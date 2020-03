Instagram

No início de fevereiro, Cláudio Ramos apanhou os telespectadores de surpresa ao anunciar a sua saída da SIC ao fim de 18 anos. Desde então, a relação do apresentador com Cristina Ferreira - com quem dividia o protagonismo das manhãs da estação de Paço de Arcos - tem dado que falar na imprensa nacional.

Entretanto, esta quarta-feira, 4 de março, Cláudio Ramos colocou fim a todas as especulações que davam conta de um mal-estar com a apresentadora. Nas redes sociais, o apresentador felicitou Cristina Ferreira pelo quinto aniversário da sua revista através de uma mensagem especial.

"Sobre perseverança ou a certeza de acreditar. Parabéns", pode ler-se num dos comentários de uma publicação da apresentadora da SIC no Instagram.

Recorde aqui a mensagem de despedida de Cláudio Ramos a Cristina Ferreira