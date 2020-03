Reprodução Instagram, DR

Bibá Pitta decidiu brindar o seus seguidores nas redes sociais com uma publicação muito especial. Esta quinta-feira, 5 de março, a socialite recordou o momento em que conheceu o neto, Duarte, de quatro anos, através de uma enternecedora fotografia.

"Este momento foi tão forte, tão puro e com tanto amor ...tanto. O Duarte nasceu com 1,600 quilos, nasceu prematuro, nasceu tão pequenino que cabia na minha mão , era tão frágil tão adorável .. tão tudo", começou por escrever.

"Quando cheguei para o ver estava deitado no peito da minha filha ( quase não o encontrava de pequenino que era) peguei nele olhei-o fixamente e apresentei-me dizendo baixinho ,'Duartinho, sou a tua avó'. Tenho a certeza que ele ouviu e percebeu porque faz-me sentir esse amor todos os dias quando me dá aquele abraço apertado, quando chego ou quando me vou embora!", acrescentou.

"Agora, espero ansiosamente pelo meu netinho António que está quase a chegar e eu aqui para me apresentar e continuar a sentir e a viver o milagre de voltar a ser avó", rematou.

Recorde-se que Duarte é filho da filha mais velha de Bibá Pitta, Maria, que se prepara para ser mãe pela segunda vez.