Instagram

Diogo Amaral decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 4 de março, o ator partilhou um encantador retrato do filho mais novo, o pequeno Oliver. Trata-se de uma ilustração de Sofia Pádua e já tornou um verdadeiro sucesso na página de Instagram da artista - que já fez ilustrações de várias caras conhecidas como Cláudio Ramos, Vanessa Martins e Cristina Ferreira.

Recorde-se que Oliver é fruto do relacionamento terminado de Diogo Amaral com Jessica Athayde. O ator é também pai de Mateus, de cinco anos, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig.

Reprodução Instagram, DR