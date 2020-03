Reprodução Instagram, DR

Dolores Aveiro encontra-se hospitalizada, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral Isquémico (AVC) na madrugada desta terça-feira, 3 de março. A notícia foi avançada pelo JM Madeira, que afirma que a mãe de Cristiano Ronaldo terá dado entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Entretanto, nas redes sociais, multiplicaram-se as mensagens de apoio a Dolores Aveiro, entre as quais a do Sporting Clube de Portugal, emblema que Cristiano Ronaldo representou no início da carreira de futebolista.

"O Sporting Clube de Portugal deseja as melhoras e uma rápida recuperação a Dolores Aveiro, embaixadora da Fundação do Clube e referência inconfundível para todos os nossos sócios", pode ler-se na legenda de uma fotografia da matriarca do clã Aveiro.