Pacific Press

Esta segunda-feira, 2 de março, José Castelo Branco decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O marchand de arte recuou no tempo e partilhou uma fotografia sua de há 28 anos, surgindo com um visual bem diferente do atual.

"O meu visual macho, na minha galeria de arte em Cascais! Um verdadeiro macho man. 1992 no meu fato Valentino", escreveu na legenda da imagem.

Na caixa de comentários, vários seguidores do marchand de arte fizeram questão de evidenciar as semelhanças deste com o seu filho, Guilherme. "O seu filho é a sua cara"; "Igualzinho ao pai" ou "Muito parecido com o filho" foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR