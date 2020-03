Instagram

Cláudia Vieira é uma mãe extremosa. Prova disso são as várias fotografias das filhas, Maria e Caetana, que a atriz partilhado nas redes sociais. Ainda esta segunda-feira, 2 de março, Cláudia Vieira brindou os seus seguidores com duas imagens enternecedoras em que surge acompanhada pelas filhas.

"O melhor do meu mundo", pode ler-se na legenda da publicação, que rapidamente conquistou vários milhares de 'gostos'.

Recorde-se que Caetana, de dois meses, é fruto do atual relacionamento da atriz com João Alves. Por seu turno, Maria, de nove anos, é fruto da anterior união de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira.

